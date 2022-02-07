В Оттаві ввели НП через COVID-протести. Водії-далекобійники заблокували центр

В Оттаві (Канада) тривають акції протесту проти COVID-обмежень і обов'язкової вакцинації. На тлі акції водіїв-далекобійників, які блокували центр міста на знак протесту проти державної політики в області боротьби з пандемією коронавірусу, був оголошений режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Мер Оттави Джим Уотсон заявив, що все більш гучні демонстрації представляють "серйозну небезпеку і загрозу для безпеки жителів". Сотні вантажівок продовжували займати центр міста біля парламенту Канади, і ніяких ознак того, що протестуючі мають намір йти, не було.

Надзвичайний стан "підкреслює необхідність підтримки з боку інших юрисдикцій і рівнів управління", йдеться в повідомленні.