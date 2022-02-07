ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Оттаві ввели НП через COVID-протести. Водії-далекобійники заблокували центр

Новость на русском →
Канада, Понеділок 07 лютого 2022 01:42
В Оттаві ввели НП через COVID-протести. Водії-далекобійники заблокували центр Фото: в Оттаві ввели НП через COVID-протести (facebook.com/rcmpgrc)
Автор: Анна Полисученко

В Оттаві (Канада) тривають акції протесту проти COVID-обмежень і обов'язкової вакцинації. На тлі акції водіїв-далекобійників, які блокували центр міста на знак протесту проти державної політики в області боротьби з пандемією коронавірусу, був оголошений режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мер Оттави Джим Уотсон заявив, що все більш гучні демонстрації представляють "серйозну небезпеку і загрозу для безпеки жителів". Сотні вантажівок продовжували займати центр міста біля парламенту Канади, і ніяких ознак того, що протестуючі мають намір йти, не було.

Надзвичайний стан "підкреслює необхідність підтримки з боку інших юрисдикцій і рівнів управління", йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що прем'єр Канади покинув будинок з міркувань безпеки через протести проти COVID-обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
Спад на вихідних: в Україні виявили майже 28 000 нових випадків COVID
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США