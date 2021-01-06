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До Капітолія США направлять понад тисячу солдатів Нацгвардії

Вашингтон, Середа 06 січня 2021 22:47
До Капітолія США направлять понад тисячу солдатів Нацгвардії
Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

У Сполучених Штатах на тлі зіткнень між прихильниками президента Дональда Трампа і поліцією біля будівлі Капітолію у Вашингтон направлять близько 1100 військовослужбовців Національної гвардії. Зараз до Капітолія відправляються 200 солдат із сусідньої Вірджинії.

Про це повідомляє The New York Times.

Нагадаємо, сьогодні прихильники Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолію, де засідає американський Конгрес, щоб затвердити результати виборів президента США. Протест переріс у сутички з силовиками, а потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолію.

Раніше РБК-Україна писало, що в Конгресі США закликали Національну гвардію втрутитися в ситуацію з протестом прихильників Дональда Трампа. Проте Пентагон раніше відповів відмовою.

Також повідомлялося, що в будівлі Конгресу США сталася стрілянина. Поранення отримала жінка.

Як повідомляло РБК-Україна, обидві палати Конгресу США перервали засідання на тлі масового протесту біля Капітолію.

Крім того, Трамп закликав протестувальників повернутися до мирного формату акції. Чинний президент США закликав своїх прихильників підтримати правоохоронців.

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