Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Митинг в Тель-Авиве: тысячи людей вышли против плана Нетаньяху по Газе

Фото: организаторы говорят, что субботняя демонстрация привлекла более 100 000 протестующих (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером на улицы Тель-Авива вышли тысячи протестующих, чтобы выступить против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что днем ранее в канцелярии премьера заявили, что кабинет безопасности принял решение захватить город Газа, расширив военные операции на опустошенной палестинской территории.

Решение было принято несмотря на широкое сопротивление общественности и предупреждения военных о том, что этот шаг может поставить под угрозу жизни заложников.

В частности, протестующие выступают против плана Нетаньяху, требуют немедленного прекращения кампании и освобождения заложников.

Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство израильтян выступают за немедленное прекращение войны, чтобы добиться освобождение оставшихся 50 заложников, которых удерживают в Газе. Официальные лица Израиля полагают, что живы еще около 20 заложников.

Reuters отмечает, что правительство Израиля столкнулось с резкой критикой как внутри страны, так и за рубежом. В том числе заявления звучали и со стороны европейских союзников. Причина та же - в плане.

Ожидается, что полный состав кабинета министров даст свое одобрение уже сегодня, в воскресенье 10 августа.

Также Reuters добавило, что на данный момент, большинство освобожденных заложников стали результатом дипломатических переговоров. Однако переговоры о прекращении огня, которые могли бы привести к освобождению большего числа заложников, провалились в июле.

Агенство пишет, что в Тель-Авиве регулярно проходят митинги с призывом к правительству заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников с движением ХАМАС. По словам организаторов, субботняя демонстрация привлекла более 100 000 протестующих.

Напомним, вчера стало известно, что правительство Израиля готовит мобилизацию десятков тысяч резервистов в армию накануне установления полного контроля над Сектором Газа. Однако эти планы были раскритикованы со стороны израильского военного командования.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

