Мітинг під Радою: з'явилося відео зіткнень

У зв'язку з проведенням мітингу в Києві перекрита вулиця Грушевського

З'явилося відео зіткнень в Києві під Верховною радою на мітингу за участю ветеранів Афганської війни, ліквідаторів аварії на Чорнобильській і шахтарів. Відео опублікував телеканал "112".

Крім того, з-за проведення мітингу перекрита вулиця Грушевського. Рух транспорту ускладнено.

Повідомляється, що всі виходи і входи Верховної ради також перекриті. Також заблокований центральний вхід будівлі. Представники організацій афганців та чорнобильців прорвали оточення правоохоронців навколо будівлі парламенту.

Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)

Нагадаємо, близько 2 тис. ветеранів-афганців, ліквідаторів і шахтарів мітингу під Радою вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, а також виділити кошти на розвиток вугільної галузі.