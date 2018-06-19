Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Мітинг під Радою: з'явилося відео зіткнень

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 12:26
Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)
Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)

У зв'язку з проведенням мітингу в Києві перекрита вулиця Грушевського

З'явилося відео зіткнень в Києві під Верховною радою на мітингу за участю ветеранів Афганської війни, ліквідаторів аварії на Чорнобильській  і шахтарів. Відео опублікував телеканал "112".

Крім того, з-за проведення мітингу перекрита вулиця Грушевського. Рух транспорту ускладнено.

Повідомляється, що всі виходи і входи Верховної ради також перекриті. Також заблокований центральний вхід будівлі. Представники організацій афганців та чорнобильців прорвали оточення правоохоронців навколо будівлі парламенту.

Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)

Нагадаємо, близько 2 тис. ветеранів-афганців, ліквідаторів і шахтарів мітингу під Радою вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, а також виділити кошти на розвиток вугільної галузі.

 

На мітингу ветеранів та шахтарів під Радою почалися сутички
Теги публікації: ограничение движения, столкновения, Мітинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся