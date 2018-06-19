Митинг под Радой: появилось видео столкновений

Из-за проведения митинга в Киеве перекрыта улица Грушевского
Появилось видео столкновений в Киеве под Верховной радой на митинге с участием ветеранов Афганской войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской аварии и шахтеров. Видео опубликовал телеканал "112".
Кроме того, из-за проведения митинга перекрыта улица Грушевского. Движение транспорта утруднено.
Сообщается, что все выходы и входы Верховной рады также перекрыты. Также заблокирован центральный вход здания. Представители организаций афганцев и чернобыльцев прорвали оцепление правоохранителей вокруг здания парламента.
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)
Напомним, около 2 тыс. ветеранов-афганцев, ликвидаторов и шахтеров на митинге под Радой требуют отменить монетизацию льгот на проезд, увеличить компенсацию ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов, а также выделить средства на развитие угольной отрасли.