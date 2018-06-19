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Митинг под Радой: появилось видео столкновений

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 12:26
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Из-за проведения митинга в Киеве перекрыта улица Грушевского

Появилось видео столкновений в Киеве под Верховной радой на митинге с участием ветеранов Афганской войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской аварии и шахтеров. Видео опубликовал телеканал "112".

Кроме того, из-за проведения митинга перекрыта улица Грушевского. Движение транспорта утруднено.

Сообщается, что все выходы и входы Верховной рады также перекрыты. Также заблокирован центральный вход здания. Представители организаций афганцев и чернобыльцев прорвали оцепление правоохранителей вокруг здания парламента.

 

Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Напомним, около 2 тыс. ветеранов-афганцев, ликвидаторов и шахтеров на митинге под Радой требуют отменить монетизацию льгот на проезд, увеличить компенсацию ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов, а также выделить средства на развитие угольной отрасли.

 

На митинге ветеранов и шахтеров под Радой начались столкновения
Теги публикации: ограничение движения, столкновения, Митинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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