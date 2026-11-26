Месяцами держали позиции без ротации: 13 военных вывели из передовой
С передовых позиций удалось вывести 13 военных ВСУ, которые от 4 до 8 месяцев держали оборону без ротации и отдыха.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Почти восемь месяцев без ротации - более 230 дней на боевых позициях. В таких условиях военнослужащий, имя которого я не буду разглашать, вместе с собратьями продолжал держать оборону, ценой жизни, физического и морального истощения", - сообщил Лубинец.
Не менее тревожная ситуация сложилась и на другом участке фронта. Там 12 защитников более четырех месяцев оставались на боевых позициях под постоянными вражескими обстрелами.
Их семьи обращались в разные инстанции, искали помощи, но ответы, на которые так надеялись, не получали.
В конце концов, родные обратились к омбудсмену с просьбой помочь.
Лубинец вместе со своей командой срочно обратился в Генштаб ВСУ.
"Важно, что Генеральный штаб оперативно отреагировал на наши предложения и присоединился к разрешению ситуации. Это конкретный пример того, как совместные усилия превращаются в конкретные действия", - отметил омбудсмен.
В результате военнослужащего, более 230 дней не видевшего ничего, кроме передовой, вывели с боевых позиций. Сейчас о нем заботятся врачи, он восстанавливает силы. Впереди - отпуск и реабилитация.
Еще 12 защитников были эвакуированы с передовых позиций. Они также отдыхают и восстанавливают здоровье.
" Я понимаю, насколько сложно организовывать ротации во время активных боевых действий. Но даже в этих условиях нельзя забывать о людях, которые месяцами держат оборону. Они нуждаются в отдыхе " ,
Он подчеркнул, что должны быть четкие сроки нахождения на позициях и реальные возможности для ротации.
Напомним, ранее в Украине решили пересмотреть правила бронирования от мобилизации.
Это обусловлено критической потребностью сил обороны в пополнении и ротации, а также аномальным ростом количества отсрочок.
Новые критерии позволят сохранить защиту реально критических предприятий и остановить злоупотребления.