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Месяц пиковых платежей: Украина в мае вернет кредиторам более 100 млрд гривен

Новина українською →
Украина, Вторник 09 мая 2023 13:06
Месяц пиковых платежей: Украина в мае вернет кредиторам более 100 млрд гривен Фото: Украина в мае вернет 106 млрд гривен долгов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам на 1 мая 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина .

По данным Минфина, всего Украина должна уплатить за 2023 год 721,38 млрд гривен, из которых 591,43 млрд гривен - внутренний долг, 129,94 млрд гривен - внешний долг.

Месяцем пиковых платежей будет май, когда нужно вернуть 106,62 млрд гривен, из которых 95,34 млрд гривен - внутренний долг, 11,28 млрд гривен - внешний долг.

Месяц пиковых платежей: Украина в мае вернет кредиторам более 100 млрд гривен

Напомним, в июле 2022 года Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. В сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

В марте Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба (Группа кредиторов, GCU) предоставила финансовые гарантии для программы Международного валютного фонда с целью восстановления макроэкономической стабильности страны.

Предоставление финансовых гарантий со стороны GCU включает продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027 годы).

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Министерство финансов Украины МВФ
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