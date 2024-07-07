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Чтобы быть здоровым. В Минздраве рассказали, сколько необходимо употреблять овощей и фруктов

Воскресенье 07 июля 2024 13:25
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Чтобы быть здоровым. В Минздраве рассказали, сколько необходимо употреблять овощей и фруктов Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время лета важно воспользоваться сезоном, чтобы перейти к более здоровому питанию. Тем более, что овощи и фрукты лучше хранятся, чем мясо-молочные продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

"Без овощей и фруктов невозможно здоровое питание и здоровая жизнь в целом - по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году из-за недостаточного потребления этой группы продуктов в мире произошло 3,9 млн смертей", - рассказывает Минздрав.

В ведомстве пояснили, что нехватка фруктов и овощей усиливает риск развития неинфекционных заболеваний. Речь идет об ожирении, сердечно-сосудистых болезнях и даже раке.

В общем ВОЗ рекомендует употреблять хотя бы 400 граммов овощей и фруктов в день, из которых овощи составляют половину от веса.

Среди советов Минздрава:

  • употребляйте различные овощи и фрукты. Включите в рацион как можно больше разных видов овощей, поскольку каждый вид имеет собственный набор полезных веществ. Отдавайте предпочтение локальным продуктам;
  • не пренебрегайте разнообразием форм. Замороженные и консервированные овощи также являются хорошим выбором, если они приготовлены без добавления соли или сахара;
  • экспериментируйте с рецептами. Потребляйте как сырые, так и приготовленные овощи. В частности экспериментируйте с приправами для интересных вкусов;
  • добавляйте овощи и фрукты к каждому приему пищи. Если трудно - попробуйте делать это постепенно.

Напомним, РБК-Украина писало о дешевых продуктах, которые способствуют долгой жизни и легко можно найти в супермаркете.

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Министерство здравоохранения Украины
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