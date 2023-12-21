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Местами ветер, а в Карпатах метели: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 21 декабря 2023 07:00
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Местами ветер, а в Карпатах метели: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня ожидается ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 21 декабря будет ветреной. На западе нашей страны ожидается дождь и снег, а в Карпатах метели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается снег, местами с дождем, кое-где гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Днем в западных областях местами порывы до 15-20 м/с.

На высокогорье Карпат сегодня шквалы до 20-25 м/с, прогнозируется метель. Температура воздуха днем будет до -5, а ночью -8 градусов.

Столбики термометров покажут днем в большинстве областей +1 +6, а на юге до +10 градусов. Ночью от +4 до -1, на юге до +7.

Местами ветер, а в Карпатах метели: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем ожидается +4 +6 градусов, а ночью +1 +3.

Местами ветер, а в Карпатах метели: прогноз погоды на сегодня

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Рождество и Новый год.

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