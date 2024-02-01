Местами снег и дождь, возможны шквалы: прогноз погоды на 1 февраля

Фото: в Украине сегодня местами ожидаются дожди и снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине 1 февраля будет местами со снегом и дождем. Но осадки ожидаются только в некоторых регионах нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По прогнозам синоптиков, сегодня днем на западе Украины и в Житомирской области ожидаются мокрый снег и дождь. На остальной территории - облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем на западе страны местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в Украине будет: на севере: днем 0 +5, ночью от +1 до -2 градусов;

на востоке: днем +2 +6, а ночью от 0 до -3 градусов;

на западе: днем +2 +6 градусов, ночью от 0 до -5 градусов;

на юге: днем +4 +7, а ночью от 0 до -3 градусов;

в центре: днем +3 +8, а ночью от +1 до -3 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров днем в Киеве покажут +3 +5 градусов, а ночью около нуля.