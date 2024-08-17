RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Местами дождь и до +36: какой будет погода в Украине завтра

Фото: погода в Украине завтра будет жаркой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 18 августа, будет жаркой. Местами ожидаются небольшие дожди, возможны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Прогноз погоды в Украине

Завтра по всей Украине переменная облачность. Преимущественно без осадков, только на западе, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях днем местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью будет в пределах +14 +19 градусов, на юге страны до +22.

Днем столбики термометров покажут +29 +34 градуса. В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара до +35 +36 градусов. В Карпатах температура воздуха от +22 до +27.

Погода в Киеве

Ночью в Киеве без осадков, но днем местами возможен кратковременный дождь, по области гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Столбики термометров ночью покажут в столице +16 +18 градусов, а днем +31 +33.

 

Украинцев предупреждали, что на следующей неделе вернется жара. Это может привести к увеличению потребления электроэнергии.

Минэнерго и "Укрэнерго" не исключают, что в жару могут вернуться ограничения потребления света. Энергетики допускают отключения света на следующей неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве