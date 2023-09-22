На западе дожди с грозами, а на юге - туман: прогноз погоды в Украине на выходные

В большинстве областей Украины будет без осадков на выходных с 23 по 25 сентября. При этом на юге прогнозируется туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, в последующие трое суток будет без осадков. Лишь в западных областях в выходные местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Ночью и утром 23 сентября в южной части местами ожидается туман.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10 +16 градусов, а на побережье морей до +19. При этом днем температура воздуха будет +23 +29 градусов.

В воскресенье на крайнем западе страны температура будет колебаться от +17 до +22 градусов.

Погода в Украине в октябре

Синоптики предупреждают, что температура в Украине опустится в октябре. До 8 октября она будет колебаться от +2 до +3 градусов.

В начале месяца ожидается теплая, сухая погода. В некоторые дни столбик термометра покажет до +17 градусов. Основные же дожди пройдут в середине октября.

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