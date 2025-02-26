Местами до +10: синоптик дала прогноз погоды на завтра: синоптик дала прогноз погоды на завтра

По ее данным, завтра днем самыми теплыми в Украине будут западные области, там ожидается до +11 градусов. А вот в восточных областях будет холоднее до -6 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня ожидается до +5 градусов.

Однако сегодня ночью на востоке ожидается до -15 градусов, на западе до -6 градусов.

"Осадки 27-го февраля в Украине маловероятны, разве что на западную часть набегут облака - Атлантика начнет понемногу гнать к нам более влажный воздух", - написала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра осадки маловероятны. Ночью прогнозируется до -7 градусов, а днем потеплеет до +4 градусов.

В дальнейшем будет происходить постепенная смена воздушных масс с сухой морозной на более теплую влажную. А уже 28-го февраля, 1 и 2 марта в большинстве областей Украины будет мокро, ветрено и с мокрым снегом.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в последние дни февраля мороз в Украине продолжит держаться. Однако днем будет тепло, а вот много снега ждать не стоит.