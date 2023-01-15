RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На месте падения самолета в Непале найдены выжившие, - AFP

Фото: на месте падения самолета в Непале найдены выжившие (twitter.com/AFP)
Автор: Мария Кучерявец

В Непале на месте падения пассажирского самолета нашли выживших в авиакатастрофе людей. В настоящее время официально подтверждена гибель 29 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на AFP.

"К настоящему моменту мы обнаружили 29 тел, а также отправили некоторых людей, которые выжили в больницу для прохождения лечения", - цитирует издание слова помощника главы администрации округа Каски Гурудатта Дхакала.

Указано, что среди 72 находившихся на борту человек, кроме непальцев, были граждане 15 других стран.

По предварительной информации, распространенной СМИ, в самолете загорелся двигатель и пилот направил его в горное ущелье, чтобы отвести от населенного пункта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Непале упал самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший из столицы Катманду в Покхару. Сначала СМИ сообщали, что все находившиеся на борту 73 человека погибли.

Добавим, что в МИДе уже отреагировали на инцидент, ведомство взаимодействует с непальской стороной, чтобы выяснить, были ли в самолете украинцы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НепалАвиакатастрофа