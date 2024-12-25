На месте падения самолета в Казахстане нашли "черный ящик"

В Казахстане сегодня произошла авиакатастрофа, в результате чего погибли 38 человек. На месте аварии нашли "черный ящик" самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.

Как заявил транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов во время брифинга, во время поисков был найден "черный ящик".

"Черный ящик" найден и приобщен к вещественным доказательствам", - сказал Сулейменов.

На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.

Что такое "черный ящик"

"Черный ящик" самолета - это бортовой регистратор, который фиксирует важные данные о полете. Он состоит из двух основных устройств: речевого самописца, который записывает звуки в кабине пилотов (разговоры, сигналы, звуковые предупреждения), и регистратора параметров полета, который фиксирует технические показатели, такие как высота, скорость, положение самолета и тому подобное. Его главная цель - помочь расследовать авиационные инциденты, анализируя данные, чтобы выявить причины аварий или неисправностей.

Несмотря на название, "черный ящик" обычно имеет ярко-оранжевый цвет, что облегчает его поиск после аварий. Он спроектирован таким образом, чтобы выдерживать экстремальные условия, включая высокие температуры, сильные удары и длительное пребывание под водой. Благодаря своей надежности, "черный ящик" является важным инструментом для обеспечения авиационной безопасности

Авиакатастрофа в Казахстане

Сегодня утром в Казахстане недалеко от города Актау сегодня, 25 декабря, разбился пассажирский самолет, который летел из Баку в Грозный. Во время авиакатастрофы на борту самолета находились 67 человек, среди которых были граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

Стоит заметить, что в сети начали заявлять, что пассажирский самолет мог попасть под обстрел в воздушном пространстве России.