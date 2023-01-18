В ГСЧС уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Броварах

"По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 человек, которые находились на борту", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате авиакатастрофы травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется).

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, что сегодня, 18 января в Броварах разбился вертолет с руководством МВД, на борту которого находились министр внутренних дел Денис Монастырский первый заместитель министра и государственный секретарь МВД.

Также были опубликованы имена экипажа и пассажиров, погибших в авиакатастрофе.

Подробности авиакатастрофы в Броварах и все, что известно на этот момент - можете узнать в материале РБК-Украина по ссылке.

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