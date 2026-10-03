Место запуска дронов и не только: ВСУ поразили ряд военных объектов РФ

Удары по объектам РФ

Напомним, 2 октября украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России - ЛПДС "Самара".

1 октября Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения дрониа российского подразделения "Рубикон".

В тот же день Силы обороны поразили российское судно в Черном море, нефтяной объект Самарской области и другие важные цели.

А 30 сентября ВСУ сообщили о поражении нескольких военных объектов российских войск на оккупированных территориях. Удары пришлись по составу беспилотников, командного пункта и объектов материально-технического обеспечения.