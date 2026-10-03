RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Место запуска дронов и не только: ВСУ поразили ряд военных объектов РФ

11:00 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ поразили ряд военных объектов РФ (Getty Images)

Силы обороны Украины 2 октября и ночью на 3 октября поразили место запуска ударных дронов, пункт управления и переправу российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Так, в районе Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска ударных дронов.

Такие объекты являются одними из приоритетных целей. Системное поражение направлено на уменьшение способностей российской армии применять ударные беспилотники по гражданской инфраструктуре на территории Украины.

В районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ украинские воины нанесли поражение пункту управления противника.

Также в районе Новотщеватого Донецкой области поражена переправа через реку Мокри Ялы.

Кроме того, в районе Громовки Херсонской области поражена ремонтная база оккупантов.

А в районе Вознесеновки Белгородской области РФ украинские воины избивали по составу материально-технических средств российских войск.

Удары по объектам РФ

Напомним, 2 октября украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России - ЛПДС "Самара".

1 октября Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения дрониа российского подразделения "Рубикон".

В тот же день Силы обороны поразили российское судно в Черном море, нефтяной объект Самарской области и другие важные цели.

А 30 сентября ВСУ сообщили о поражении нескольких военных объектов российских войск на оккупированных территориях. Удары пришлись по составу беспилотников, командного пункта и объектов материально-технического обеспечения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Генштаб ВСУВооруженные силы УкраиныВойна в Украине