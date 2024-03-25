Градообразующие предприятия нуждаються в эффективной схеме бронирования работников, - эксперт

Нехватка персонала из-за мобилизации характерна для всех без исключения отраслей экономики Украины. Но в ГМК она усиливается еще и необходимостью обладать узкоспециализированной квалификацией, а также значительным опытом работы по специальности практически для всего инженерно-технического и рабочего персонала предприятий, отметил Каленков.

"С начала войны на предприятиях отрасли было мобилизовано в среднем 12-15% персонала, на некоторых предприятиях этот показатель выше. Существующая норма бронирования в 50% полностью не решает кадровые проблемы предприятий, а это негативно сказывается на технологических и производственных возможностях. Многих работников практически невозможно заменить из-за специфики технологических процессов", - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что предприятия отрасли работают полностью прозрачно и правильно ведут делопроизводство, и военкоматы пользуются этим: приходят и просто "выгребают" людей по производству, а не мобилизуют, например, безработных, которых найти труднее всего.

"Военным коматам так проще, но убытки конкретным предприятиям и экономике от таких действий намного сильнее. Поэтому если подходы и критерии мобилизации существенно не изменятся после принятия соответствующего законопроекта, то, вероятно, предприятия ГМК начнут просто останавливаться. Заводы уже сейчас находятся на критическом уровне обеспеченности". сотрудниками. Остановка предприятий ГМК приведет к дестабилизации в прифронтовой зоне, поскольку они являются градообразующими. С учетом того, что население указанных регионов являются налогоплательщиками, трудовым и военным ресурсом, начнут сыпаться смежные отрасли, оборона и вся экономика страны в целом", - пояснил Каленков.