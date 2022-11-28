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Город в Винницкой области остался без отопления: объявлена чрезвычайная ситуация

Иллюстративное фото: Ладыжин в Винницкой области остался без отопления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Ладыжине (Винницкая область) отсутствует отопление после ракетных обстрелов россиян. В городе объявили чрезвычайную ситуацию военного характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

По его словам, решение о введение чрезвычайной ситуации в Ладыжине приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Теперь в городе начнет действовать чрезвычайный штаб по ликвидации последствий аварии.

Борзов рассказал, что отопление у 18 тысяч жителей Ладыжина отсутствует после того, как оккупанты обстреляли Ладыжинскую ТЭС - там возникла авария в сетях теплоснабжения города.

"Срочно требуется координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры. Чрезвычайный штаб уже работает", - добавил глава ОВА.

Напомним, ранее оккупанты неоднократно наносили удары по Ладыжинской ТЭС. Из-за атак ранения получали спасатели.

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