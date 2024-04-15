Город перешел на генераторы. В Кривом Роге ввели аварийные отключения света

По его данным, энергетики произвели аварийное отключение света фактически по всему Кривому Рогу. Поэтому работа больниц и критической инфраструктуры переведена на генераторы.

"Напоминаю, что в городе 213 Пунктов несокрушимости, где все есть. Энергетики обещают восстановление через несколько часов", - написал он.

По данным местных СМИ, света нет начиная с 19:00 понедельника, 15 апреля. Как стало известно, аварийное отключение введено из-за плохих погодных условий.

Отключение света в Саксаганском, Терновском и Покровском районах города по адресу:

микрорайон Юбилейный,

микрорайон Солнечный,

микрорайон Горняцкий,

улица Быкова,

улица Екатериновская,

микрорайон 4,5,7 Заречный,

улица Генерала Радиевского,

проспект 200-г. Кривого Рога,

улица Спасская,

улица Содружества.

Ранее из-за непогоды аварийные отключения света ввели в Днепре.

Погода в Украине

В Украине в ближайшую неделю ожидается похолодание и кратковременные дожди, кое-где с грозами.

Как рассказали синоптики, в ближайшие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди кое-где с грозами. В частности, во вторник, 16 апреля, в Карпатах и Прикарпатье местами возможны значительные дожди. А вот 16-17 апреля на юге, в среду и на востоке страны преимущественно без осадков.

Температура в южной и юго-восточной части ночью 9-15 градусов тепла, днем 22-29 градусов тепла, 18 апреля 19-24 градусов тепла.

На остальной территории страны ночью 4-11 градусов, а днем 16 апреля 15-22 градуса, в течение 17-18 апреля снижение дневной температуры до 7-14 градусов, на высокогорье Карпат до 0 градусов.

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