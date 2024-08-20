Город окутал черный густой дым. Что известно об атаке на Тернополь и состоянии воздуха

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Куда попали россияне

Местные власти сразу не сообщали, куда именно попали россияне. Сразу по сети начали распространяться кадры, где можно было увидеть густой черный дым. Горожан призвали не публиковать фото, видео, не распространять неофициальную информацию, а также по возможности не выходить на улицу и закрыть окна.

"Вниманию жителей Тернополя, проживающих на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в Белой. Просьба крепко закрыть окна, потому что в воздухе может быть ощутим запах горелости после отбоя", - написал в своем Телеграм-канале в 03:55 мэр города Сергей Надал.

Детали по поводу чрезвычайного происшествия уже раскрыли впоследствии на брифинге в 09:00 в Тернопольской ОВА.

Глава ГУ ГСЧС Тернопольской области Виктор Маслей рассказал, что спасатели получили сообщение о пожаре около 3 ночи. На месте возгорания работало 20 единиц техники, 90 спасателей, привлекали 2 пожарных поезда - 1 из Тернополя, другой из Львова. В 06:50 пожар удалось локализовать. Впрочем, его ликвидация продолжается.

Уже известно, что оккупанты попали в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. Пострадавших нет.

На вопрос, были ли попытки сбить вражеский объект, в ОВА не ответили.

"Вопросы по работе ПВО некорректны", - заявил заместитель главы Тернопольской ОВА Виктор Устенко.

Фото: ликвидация пожара на промышленном объекте в Тернополе (t.me/dsns_telegram)

Нашли ли вредные вещества в воздухе и воде

Утром сервис IQAir показал, что в Тернополе сейчас самый загрязненный воздух в Украине. Из-за сильного задымления в городе и окрестных селах специалисты провели исследование замеров воздуха и воды.

Генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Оксана Чайчук сообщила на брифинге, что превышение вредных веществ в них обнаружено не было.

"Есть следы продуктов сгорания СО2 и хлорсодержащих веществ, которые не превышают допустимых концентраций. Замеры проводили на границе жилой зоны в 7 точках на содержание химических веществ и продуктов горения. Это Новый мир, Котляревского, Бродовская, Белецкая, Объездная, село Подгородное и село Кутковцы", - сообщила Чайчук и добавила, что замеры также проводят на территории области.

По ее словам, вредные вещества ушли в широкие слои атмосферы. Облако движется то в одну, то в другую сторону.

При этом местные власти все же призывают и дальше без надобности не выходить из дома и максимально ограничить пребывание детей на улице пока продолжается тушение пожара.

Обновлено 14:06. В Тернополе обнародовали новые данные по качеству воздуха на фоне пожара.

"Вниманию тернополян! Только в ОВА сообщили о результатах последних замеров качества воздуха. По состоянию на данный момент в 7 из 10 контрольных точек выявлено превышение нормативных показателей", - написал мэр города Сергей Надал.

Он призвал жителей Тернопольской и соседних общин держать окна закрытыми и ограничить пребывание на улице, особенно с детьми. По возможности, горожан призывали завесить окна и двери влажными простынями.

Между тем заместитель начальника Тернопольской ОВА во время нового брифинга заявил, что специалисты выявили превышение уровня содержания хлора от 4 до 10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов.

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