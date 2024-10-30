Не весь город. В ГВА уточнили заявление о блокировке Покровска
В Покровске Донецкой области заблокируют только отдельные участки города. Полной блокировки населенного пункта не будет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.
"Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим: выезжайте с этих участков", - рассказал Добряк.
Он уточнил, что в городе построили уже несколько эшелонов, из-за чего будут частично перекрыты улицы и микрорайоны. Эшелонированную оборону Покровска начали возводить еще в 2022 году.
Блокировка Покровска
Ранее Добряк в эфире телемарафона утверждал, что Покровск полностью заблокируют на въезде и выезде с целью обороны.
Чиновник призвал местных жителей эвакуироваться до того, как начнется реализация таких мер.
По его словам, украинские защитники уже начали перекрывать окрестности населенного пункта.
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