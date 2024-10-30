ua en ru
Ср, 30 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не весь город. В ГВА уточнили заявление о блокировке Покровска

Покровск, Среда 30 октября 2024 20:53
UA EN RU
Не весь город. В ГВА уточнили заявление о блокировке Покровска Иллюстративное фото: в ГВА уточнили заявление о блокировке Покровска (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Покровске Донецкой области заблокируют только отдельные участки города. Полной блокировки населенного пункта не будет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Суспільне" заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

"Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим: выезжайте с этих участков", - рассказал Добряк.

Он уточнил, что в городе построили уже несколько эшелонов, из-за чего будут частично перекрыты улицы и микрорайоны. Эшелонированную оборону Покровска начали возводить еще в 2022 году.

Блокировка Покровска

Ранее Добряк в эфире телемарафона утверждал, что Покровск полностью заблокируют на въезде и выезде с целью обороны.

Чиновник призвал местных жителей эвакуироваться до того, как начнется реализация таких мер.

По его словам, украинские защитники уже начали перекрывать окрестности населенного пункта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Покровск Война в Украине
NEWS
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война