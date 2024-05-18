Город-музей и колорит севера. Яркие идеи для поездок из Киева на выходные

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Юг. Город-музей Переяслав

Город Переяслав находится в 85 километрах от Киева, и чем теплее погода, тем чаще сюда едут погулять. Город активно посещают экскурсионные группы и взрослых и детей. Славится Переяслав тем, что здесь находится больше 20 музеев под открытым небом: за одно посещение можно посетить все. Конечно, если успеете. Благодаря этому Переяслав называют городом-музеем.

Один из самых популярных – Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья. А также музей лекарственных растений, музей хлеба, музей истории пчеловодства.

Фото: Город-музей Переяслав, Вознесенский монастырь (wikipedia.org)

Первый музей под открытым небом (скансен) в стране был открыт в 1964 году именно в Переяславе. Он же считается самым большим в Украине. Старые дома, старинные деревянные церкви, старинные каменные изваяния, погребальные сундуки, металлургические горны 1 века – лишь небольшая часть из достопримечательностей, которые здесь можно увидеть.

Загляните в дом священника, школу и шинок, рассмотрите старинные казацкие кресты, которые сюда привезли из зоны затопления Каневского водохранилища и многое другое.

Запад. Бердичев и Старый Солотвин

Бердичев

Уютный город в Житомирской области, где сохранилось много памятников украинского, польского и еврейского. Город был основан как замок-крепость. До наших дней здесь сохранился Бердичевский замок XVI столетия. Сейчас это монастырь-крепость ордена босых кармелитов.

Фото: Католический монастырь 17 века в Бердичеве (РБК-Украина/Олег Божко)

Также в городе можно увидеть костел святой Варвары. Экскурсоводы говорят, что в этом костеле венчался он Оноре де Бальзак, а Фредерик Шопен в юности учился здесь игре на музыкальных инструментах.

В Бердичеве стоит также посетить Музей Конрада и Краеведческий музей, прогуляться по старой части города, а в окрестностях увидеть уникальный еврейский некрополь.

Старый Солотвин

Старый Солотвин – небольшой поселок в Бердичевском районе, который привлекает внимание туристов тем, что здесь прямо посреди водоема находится Домик рыбака – локация, которая идеально подходит для фотосессий.

Фото: Дом рыбака на Острове любви в Старом Солотвине (wikipedia.org)

Этот домик построен на Острове любви, который был создан в 1970 году. Здание построили через 14 лет после того, как создали сам остров. У самой домика растут несколько стройных берез и вечнозеленых елок.

Дом построен из дерева с колоритными точеными узорами. К островку из дома ведет узкий деревянный мост, который, к сожалению, находится в плохом состоянии. Есть легенда о том, что в реке живут лесные мавки. Поговаривают, что они только то и делают, что ждут, кого бы то заманить за собой в воду.

Север. Козелец и древний Чернигов

Козелец

Неприметный на первый взгляд город на трассе из Киева в Чернигов имеет мощную архитектурную изюминку – Собор Рождества Богородицы. Его построили в 1752-1763 по личному заказу графини Натальи Разумовской, матери Алексея и Кирилла Разумовских. Ради этой точки на карте точно следует свернуть с трассы в город.

Самый большой расцвет города приходится на вторую половину 18 века. Уроженец этих мест Алексей Разумовский, с певца церковного хора быстро поднявшийся до позиции генерал-фельдмаршала, князя и графа, тайно обвенчался с императрицей Елизаветой Петровной.

А брат Алексея, Кирилл Разумовский, был избран гетманом украинских земель, входивших в состав Российской империи. Мать Алексея и Кирилла, Наталья Разумовская, в качестве благодарности богу за счастливую судьбу своих сыновей выделила средства на строительство собора. Он строился 11 лет, Наталья не дожила до завершения строительства 1763 года. Ее усыпальницу можно увидеть на нижнем ярусе церкви.

Фото: Собор Рождества Богородицы в Козельце (stejka.com)

Чернигов

Чернигов – один из самых интересных и древних городов Украины с богатой историей. Что важно, историей, хорошо сохранившейся до наших дней. Сегодня это город-герой, стойко сопротивлявшийся оккупантам во время широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

"Здесь сохранилось много построек X-XIII века. Есть даже церкви настолько ранние, что сохранили даже традиционный византийский архитектурный стиль. Это собор Бориса и Глеба, Спасо-Преображенский собор и Пятницкая церковь", – так описывают город в путеводителях.

Самая известная локация в городе – Черниговский Вал. Сам парк и целый ряд архитектурных памятников и интересных объектов: Спасо-Преображенский собор, Пушки, Государственный архив, Борисоглебский собор, Коллегиум, Художественный и Исторический музеи, Фонтан с козлами по произведению Михаила Коцюбинского.

Фото: Утро в Чернигове (wikipedia.org )

Отдельная локация, достойная внимания – легендарные Антониевы пещеры. Также интересен весь центр города с множеством интересных заведений с богатым выбором блюд.

Достойна внимания еще одна изюминка города – уникальные деревянные домики с резьбой – деревянным кружевом. Деревянное кружево на территории Украины больше всего представлено на севере Черниговщины и на севере Сумщины. Оно есть и на Волыни, и на Житомирщине, и на Ровенщине, и на Киевщине, но в значительно меньшем количестве. В Украине фактически нет больших городов, где он сохранился, – только в Чернигове.

Фото: Архитектура древнего Чернигова (РБК-Украина/Олег Божко)