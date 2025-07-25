Карма подарит 4 знакам Зодиака начало "белой полосы"
Уже очень скоро представителей 4 знаков Зодиака ждет особый сюрприз. До конца лета карма поможет им начать все с чистого листа и оставить "черную полосу" в прошлом.
Кому гороскоп удачи сулит невероятный шанс, рассказывает РБК-Украина.
Козерог
Пришло время выбирать, куда вы будете двигаться дальше. И уже скоро карма поможет вам определиться, решение будет трудным, но вам не стоит бояться ошибиться. Вы сможете выбрать правильный путь, ведь увидите последствия своих поступков. И если вы не шли против правил и не играли с огнем, то вам не придется расплачиваться за ошибки, вместо этого вас ждет особое вознаграждение.
Рак
Гороскоп до конца лета обещает вам начало "белой полосы". Карма решила восстановить справедливость и вернуть счастье в вашу жизнь. Именно поэтому стоит сосредоточить все мысли не на плохом, а на том, что действительно стоит внимания. Делайте добрые дела и не позволяйте мелким неудачам все испортить, вам ничто не угрожает.
Овен
До конца лета может произойти то, чего вы так давно ждали. "Черная полоса", которая приносила немало проблем, наконец-то уйдет. Кармическая удача найдет вас в очень неожиданном событии, но именно так и нужно. Доверьтесь судьбе и не пытайтесь убежать от перемен, все они принесут вам пользу.
Дева
Гороскоп удачи советует вам отказаться от опрометчивых решений. Просто не торопите события и позвольте карме все сделать за вас. Уже скоро вы увидите справедливый финал истории, которая уже давно не давала вам дышать полной грудью. И после этого начнется особый период, который будет противоположностью "черной полосы".
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Во время написания материала были использованы источники: Times Of India, Metro.