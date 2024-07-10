В городах Украины дорожает проезд в транспорте: где тарифы самые высокие

В Тернополе цены на проезд хотят повысить на 50%

На сайте Тернопольского горсовета на днях появились два проекта решений о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Сейчас проезд в городском транспорте по карте тернопольчанина стоит 8 гривен, при расчете банковской картой – 10 грн. Проектом решения предусмотрено, что с 1 августа пассажирам придется платить уже 12 и 15 гривен соответственно.

Школьники, студенты и некоторые категории пенсионеров за проезд в маршрутках вместо 4 грн будут платить 6 грн.

Как подорожал проезд в других городах

В Виннице с 1 июля повысили тарифы на проезд в городском транспорте Поездка в автобусе теперь стоит 12 грн, в маршрутках – 15-18 грн.

В Ивано-Франковске цены на проезд выросли с 10 до 15 грн. При оплате банковской картой стоимость проезда составляет 12 грн. По карте жителя города – 10 грн, по студенческой карте – 8 грн.

Во Львове проезд в трамвае по билету, приобретенному у водителя, составляет 20 грн. При оплате через QR-код – 15 грн. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 25 грн городские власти отложили до сентября.

Фото: Трамвай во Львове (gettyimages.com)

В Ужгороде проезд подорожал с 12 до 15 грн.

В Черновцах с марта стоимость проезда в троллейбусах выросла с 10 до 12 грн.

В Запорожье установили оплату за проезд в городском электротранспорте и автобусах – 10 грн. С 25 февраля 2022 года проезд в троллейбусах и трамваях города был бесплатным.

В Сумах подорожал проезд на городских автобусных маршрутах. С 22 июня пассажиры должны платить за поездку 15 грн вместо 10 грн.

Сколько стоит транспорт в больших городах Украины

В Киеве стоимость проезда в городском пассажирском транспорте пока не увеличивалась. В частности, цена поездки в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере составляет 8 грн, в городской электричке – 15 грн. Проезд в маршрутках стоит 12-15 грн.

Фото: Валидатор для оплаты проезда в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Днепре действуют такие же тарифы на проезд в городском транспорте, как и в Киеве. За поездку в метро, автобусе, троллейбусе нужно будет заплатить 8 грн, в маршрутке – 15 грн.

В Одессе стоимость проезда в троллейбусе и трамвае – 8 грн, при безналичном расчете – 7 грн. В маршрутках поездка обойдется в 15 грн.

В каких регионах самый дешевый проезд

Согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на май 2024 года среднемесячная стоимость проезда в городском транспорте в Украине составляла 9,31 грн за один билет.

В то же время самые "дорогие" регионы по средней стоимости проезда:

Полтавская область – 10,95 грн;

Черновицкая область – 12,96 грн;

Черниговская область – 13,84 грн;

Житомирская область – 15 грн;

Львовская область – 15,74 грн.

Самый дешевый проезд в среднем в таких областях: