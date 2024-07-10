В городах Украины дорожает проезд в транспорте: где тарифы самые высокие

В городах Украины из-за роста тарифов на электроэнергию и топливо дорожает проезд в городском транспорте. Стоимость поездок иногда поднимают на 50%.
РБК-Украина рассказывает, где пассажирам придется платить больше за проезд по городу и где тарифы самые высокие.
На сайте Тернопольского горсовета на днях появились два проекта решений о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.
Сейчас проезд в городском транспорте по карте тернопольчанина стоит 8 гривен, при расчете банковской картой – 10 грн. Проектом решения предусмотрено, что с 1 августа пассажирам придется платить уже 12 и 15 гривен соответственно.
Школьники, студенты и некоторые категории пенсионеров за проезд в маршрутках вместо 4 грн будут платить 6 грн.
В Виннице с 1 июля повысили тарифы на проезд в городском транспорте Поездка в автобусе теперь стоит 12 грн, в маршрутках – 15-18 грн.
В Ивано-Франковске цены на проезд выросли с 10 до 15 грн. При оплате банковской картой стоимость проезда составляет 12 грн. По карте жителя города – 10 грн, по студенческой карте – 8 грн.
Во Львове проезд в трамвае по билету, приобретенному у водителя, составляет 20 грн. При оплате через QR-код – 15 грн. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 25 грн городские власти отложили до сентября.
Фото: Трамвай во Львове (gettyimages.com)
В Ужгороде проезд подорожал с 12 до 15 грн.
В Черновцах с марта стоимость проезда в троллейбусах выросла с 10 до 12 грн.
В Запорожье установили оплату за проезд в городском электротранспорте и автобусах – 10 грн. С 25 февраля 2022 года проезд в троллейбусах и трамваях города был бесплатным.
В Сумах подорожал проезд на городских автобусных маршрутах. С 22 июня пассажиры должны платить за поездку 15 грн вместо 10 грн.
В Киеве стоимость проезда в городском пассажирском транспорте пока не увеличивалась. В частности, цена поездки в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере составляет 8 грн, в городской электричке – 15 грн. Проезд в маршрутках стоит 12-15 грн.
Фото: Валидатор для оплаты проезда в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)
В Днепре действуют такие же тарифы на проезд в городском транспорте, как и в Киеве. За поездку в метро, автобусе, троллейбусе нужно будет заплатить 8 грн, в маршрутке – 15 грн.
В Одессе стоимость проезда в троллейбусе и трамвае – 8 грн, при безналичном расчете – 7 грн. В маршрутках поездка обойдется в 15 грн.
Согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на май 2024 года среднемесячная стоимость проезда в городском транспорте в Украине составляла 9,31 грн за один билет.
В то же время самые "дорогие" регионы по средней стоимости проезда:
Самый дешевый проезд в среднем в таких областях:
Напомним, мы писали, что в Киеве во время каникул школьники будут платить за проезд дешевле.
Также мы сообщали, что в столице тестируют новый сервис по оплате проезда онлайн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
При подготовке материала использованы данные городских советов указанных городов и Государственной службы статистики Украины.