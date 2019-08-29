Місію МВФ чекають у Києві найближчим часом

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде в Київ протягом найближчих тижнів. Про це сказав заступник голови Офісу президента, кандидат на пост прем'єр-міністра Олексій Гончарук, виступаючи з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончарук зазначив, що Україні потрібна нова довгострокова програма з МВФ на 3-4 роки.

Гончарук заявив, що основою для поліпшення інвестиційного іміджу України має стати співпраця з міжнародними організаціями.

"Тому вже через кілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести переговори про нову трьох-чотирирічну програму", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський вніс Верховну раду кандидатуру Олексія Гончарука на пост прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Україні потрібна нова довгострокова програма співпраці з МВФ на загальну суму в 5-10 млрд доларів.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.