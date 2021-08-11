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Місія S. S. Onizuka: україно-американську ракету успішно запустили в космос

Автор: РБК-Україна

Місія S. S. Onizuka: україно-американську ракету успішно запустили в космос. Головна конструкція маршового ступеня ракети (без двох російських двигунів РД-181) розроблена українським КБ "Південне" і вироблена на заводі "Південмаш".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал NASA.

11 серпня о 01: 01 за Києвом з майданчика LP 0-A космодрому Уоллопс в американському штаті Вірджинія успішно запустили ракету Antares з вантажем для Міжнародної космічної станції. Апаратуру, матеріали для експериментів, продукти, витратні матеріали та інше туди везе безпілотний космічний корабель Cygnus. Через 533 секунди після старту він успішно відправився в самостійний шлях.

Корабель NG-16 S.S. Ellison Onizuka названий на честь Еллісона Онідзукі-астронавта США гавайсько-японського походження. Льотчик-випробувач ВПС з нальотом понад 1700 год злітав на орбіту в 1985-му на човнику Discovery, здійснив над землею 48 витків і провів там 74 год.

Корабель розроблений і зібраний Northrop Grumman, у якої (як і у SpaceX) контракт з NASA про постачання МКС. Його на швидкості 7,56 км/с вивели на первісну орбіту 174х341 км з нахилом 51,6°.

Екіпажу на станції везуть 3723 кг вантажів, більшість з них (3676 кг) - в герметичному відсіку об'ємом 27 м куб.: 1037 кг обладнання та запчастин для станції, 1064 кг матеріалів для наукових досліджень, 1396 кг речей і продуктів для екіпажу, 15 кг обладнання для виходу у відкритий космос, а також 44 кг комп'ютерних комплектуючих. Росіянам цього разу нічого не везуть.

Cygnus на три місяці зістикують зі зверненим у бік Землі портом модуля Unity.

Раніше ми писали, що NASA шукає добровольців для імітованої місії на Марсі.

Також космічний корабель здійснив проліт біля Венери.

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Космічний корабель