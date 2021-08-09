Космічний корабель здійснив проліт біля Венери

Космічний апарат Solar Orbiter пролетів у понеділок біля Венери. Проліт пройшов на відстані близько 8 тисяч км від поверхні планети.

Головним завданням зонда Solar Orbiter, створеного при партнерстві ЄКА і NASA, є дослідження Сонця. На апараті встановлений теплозахисний екран, бо температура, якої він буде піддаватися, може досягати 600 градусів за Цельсієм.

Через 33 години до планети повинен наблизитися апарат BepiColombo, створений ЄКА у співпраці з Японським агентством аерокосмічних досліджень. Головною метою цієї місії є вивчення Меркурія. Політ пройде на відстані 550 км від Венери.

Дві з трьох камер спостереження BepiColombo будуть робити чорно-білі знімки як у фазі зближення з Венерою, так і в наступні дні в ході віддалення від неї. Знімки будуть потім поступово передані на Землю.