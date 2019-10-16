Місія ООН нагородила медалями понад 250 українських миротворців у Конго

В Демократичній Республіці Конго (ДР Конго) понад 250 українських миротворців десятої ротації 18-го окремого вертолітного загону отримали медалі "За службу миру". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Нагородження відбулося в День захисника України і День українського козацтва на аеродромі міста Гома.

Таким чином, Місія ООН вшанувала миротворців українського національного контингенту за вагомий внесок у підтримку та сприяння миру та безпеці у цій африканській країні.

"Українські миротворці в ДР Конго є взірцем за якістю виконання своїх обов’язків. Своєю плідною та важкою працею ви постійно підтримуєте та зміцнюєте високий міжнародний авторитет Організації Об’єднаних Націй", - заявив на церемонії вручення начальник штабу сил Місії ООН у ДР Конго бригадний генерал Самад Аладе Акесоде.

Усього за понад 7 років та 10 ротацій 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго екіпажі здійснили більше 22 тисяч польотів із загальним нальотом 24 тисячі годин. За цей період вони перевезли понад 81 тисячу пасажирів та 3852 тонни різноманітних вантажів.

Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, українські миротворці, військовослужбовці 18-го окремого вертолітного загону місії ООН в Конго, врятували малавийца, який 16 діб провів у джунглях.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 червня 2019 року українські миротворці вперше долучилися до місії на Малі.