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Місія ОДКБ в Казахстані: "миротворці" мають право застосовувати зброю

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась розповів, чи можуть "миротворці" застосовувати зброю в Казахстані. За його словами, військові мають таке право у разі нападу "збройних банд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости".

"Так, в цьому випадку буде застосовуватися зброя. Такі права у військовослужбовців колективних миротворчих сил є", - відповів генсек ОДКБ на питання, чи будуть"миротворці" стріляти при захисті об'єктів в Казахстані.

Нагадаємо, вчора президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив ОДКБ допомогти в придушенні протестів. А сьогодні ввечері в Казахстан прибули перші підрозділи військ РФ.

Також найближчим часом до Казахстану прибудуть військові з Білорусі, Вірменії та Таджикистану. Перекидання військ в Казахстан планується завершити вже 7 січня.

Відзначимо, США сумніваються у законності запиту Казахстану до ОДКБ.

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Казахстан