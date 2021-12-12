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Бойовики знову не дозволили патрулям ОБСЄ проїхати через лінію зіткнення

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Луганська область, Неділя 12 грудня 2021 01:32
Бойовики знову не дозволили патрулям ОБСЄ проїхати через лінію зіткнення Фото: бойовики знову не дозволили патрулям ОБСЄ проїхати через лінію зіткнення (twitter.com/osce_smm)
Автор: Анна Полисученко

Бойовики російських окупаційних військ у п'ятницю не дозволили патрулям СММ ОБСЄ проїхати через лінію зіткнення. Ці випадки сталися біля Золотого та Молодіжного в напрямку тимчасово окупованих районів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на оперативний звіт СММ ОБСЄ №40/2021.

"Вранці 11 грудня в Луганській області збройні формування двічі не пропустили і в одному випадку затримали прохід спостерігачів в підконтрольні уряду райони. Патрулі місії слідували з непідконтрольних уряду районів", - йдеться у звіті.

Перший випадок відмови стався о 09:06 на блокпосту збройних формувань РФ біля південного краю ділянки розведення сил в районі Золотого. Друга заборона зафіксована об 11:04 на блокпосту російських збройних формувань на автодорозі T0504, приблизно в 1,5 км на південний захід від Молодіжного.

"У першому випадку члени збройних формувань мотивували це "відсутністю гарантій безпеки", а в другому - "наказами від своїх командирів", - заявили в СММ.

Раніше ми писали, що Україна в ОБСЄ запропонувала 10 кроків по Донбасу, включаючи "різдвяне перемир'я".

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