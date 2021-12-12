Бойовики знову не дозволили патрулям ОБСЄ проїхати через лінію зіткнення

Бойовики російських окупаційних військ у п'ятницю не дозволили патрулям СММ ОБСЄ проїхати через лінію зіткнення. Ці випадки сталися біля Золотого та Молодіжного в напрямку тимчасово окупованих районів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на оперативний звіт СММ ОБСЄ №40/2021.

"Вранці 11 грудня в Луганській області збройні формування двічі не пропустили і в одному випадку затримали прохід спостерігачів в підконтрольні уряду райони. Патрулі місії слідували з непідконтрольних уряду районів", - йдеться у звіті.

Перший випадок відмови стався о 09:06 на блокпосту збройних формувань РФ біля південного краю ділянки розведення сил в районі Золотого. Друга заборона зафіксована об 11:04 на блокпосту російських збройних формувань на автодорозі T0504, приблизно в 1,5 км на південний захід від Молодіжного.

"У першому випадку члени збройних формувань мотивували це "відсутністю гарантій безпеки", а в другому - "наказами від своїх командирів", - заявили в СММ.