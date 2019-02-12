Місія ОБСЄ зафіксувала понад 400 вибухів за добу на Донбасі

У Донецькій обл. СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

СММ ОБСЕ констатировала за прошедшие сутки резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области - примерно 430 взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Как сообщается, в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, примерно 430 взрывов, если сравнивать с предыдущими сутками (ориентировочно 30 взрывов).

"Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе около 60% от общего количества взрывов, зафиксировано в секторе от юго-востока к западу от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км на северо-восток от Донецка), а также в районах на юго-запад и запад от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка)", - говорится в сообщении.

В Луганской области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом меньше взрывов (5), если сравнивать с предыдущими сутками (ориентировочно 15 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах юго-восточнее н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

Наблюдатели ОБСЕ также зафиксировали повреждения в результате огня из легкого вооружения на здании школы в Золотом-5 (Михайловке) и жилых домах в Первомайске, а также свежие воронки от разрыва снарядов в Славяносербске.

Напомним, боевики за день 4 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

По словам специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Россия в течение четырех лет нарушает минские соглашения.