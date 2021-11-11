ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Бойовики розміщують військову техніку в житлових районах, - ОБСЄ

Новость на русском →
Україна, Четвер 11 листопада 2021 06:39
Бойовики розміщують військову техніку в житлових районах, - ОБСЄ Фото: бойовики розміщують військову техніку в житлових районах ( facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення з боку бойовиків, включаючи розміщення військової техніки на Донбасі. Цього разу спостерігачі помітили її в житлових районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 10 листопада.

Патруль ОБСЄ зауважив, що бойовики розмістили гаубицю в житловому районі Луганська. Це буксирувана гаубиця "Жаба" 122-го калібру.

"Місія зафіксувала 1 гаубицю, розміщену в порушення ліній відведення в житловому кварталі в непідконтрольному уряду районі Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Також ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Бойовики розмістили 1 бронетранспортер в непідконтрольному уряду районі.

Йдеться про місто Брянка в Луганській області. Там патруль ОБСЄ помітив БТР-80 бойовиків, який окупанти розмістили також у житловому районі.

Нагадаємо, що в ОБСЄ стурбовані ситуацією на Донбасі. Там зазначають, що обстрілів стало більше і стали частіше використовувати озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ помітила танки та гаубиці бойовиків на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ
NEWS
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні