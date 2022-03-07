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Місія ОБСЄ остаточно виїжджає з України

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Київ, Понеділок 07 березня 2022 11:26
Місія ОБСЄ остаточно виїжджає з України Фото: місія ОБСЄ залишає Україну (twitter com osce_smm)
Автор: Артем Горовенко

Через війну Росії проти України Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ остаточно залишає країну. Керівництво місії в ці хвилини виїжджає з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

"Процес тимчасової евакуації всіх членів міжнародної місії практично завершено. Остання група - головний спостерігач і команда вищого керівництва - прямо зараз залишають Україну", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що переміщення членів національної місії, які дислокувалися в Краматорську та Сєвєродонецьку, триває. Ті, хто знаходиться в Маріуполі, поки залишаються, оскільки їх евакуація небезпечна.

Нагадаємо, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) оголосила про припинення своєї місії в Україні 25 лютого - на другий день повномасштабної війни.

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ОБСЄ Війна Росії проти України
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