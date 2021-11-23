Місія ОБСЄ знайшла в житловій зоні Луганська танк окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС .

"У зоні дій так званого 2-ого армійського корпусу ЗФ РФ, у межах житлової забудови міста Луганськ було зафіксовано танк Т-64. Така, нібито, незначна кількість виявлених порушень пояснюється численними перешкодами, які чинять роботі представників СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях збройні формування Російської Федерації", - зазначається в повідомленні прес-служби.

У відомстві відмічають, що місії не дають можливості вільно пересуватись. Така ситуація виникла на блокпості збройних формувань РФ біля н.п. Мінеральне Донецької області, а також у неконтрольованому урядом пункті пропуску на кордоні у Вознесенівці та на залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці Луганської області.

Крім того, безпілотні літальні апарати зафіксували, що окупанти глушать сигнали засобами радіоелектронної боротьби.