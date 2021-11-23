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Місія ОБСЄ знайшла в житловій зоні Луганська танк окупантів

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Луганськ, Вівторок 23 листопада 2021 12:56
Місія ОБСЄ знайшла в житловій зоні Луганська танк окупантів Фото: Танк Т-64 (oruzhie.info)
Автор: РБК-Україна

Спостерігачі ОБСЄ знайшли в житловому районі Луганська танк. Бойова машина належить збройним формуванням Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

"У зоні дій так званого 2-ого армійського корпусу ЗФ РФ, у межах житлової забудови міста Луганськ було зафіксовано танк Т-64. Така, нібито, незначна кількість виявлених порушень пояснюється численними перешкодами, які чинять роботі представників СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях збройні формування Російської Федерації", - зазначається в повідомленні прес-служби.

У відомстві відмічають, що місії не дають можливості вільно пересуватись. Така ситуація виникла на блокпості збройних формувань РФ біля н.п. Мінеральне Донецької області, а також у неконтрольованому урядом пункті пропуску на кордоні у Вознесенівці та на залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці Луганської області.

Крім того, безпілотні літальні апарати зафіксували, що окупанти глушать сигнали засобами радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, війська РФ нарощують бойову підготовку на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Вони почали масштабні навчання із залученням резервістів.

Зазначимо, що за даними розвідки, Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України та готується до нападу наприкінці січня-початку лютого.

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