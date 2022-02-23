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Місія МВФ розпочала роботу: коли очікувати новий кредит та яку суму

Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка почала роботу 23 лютого в онлайн-режимі, працюватиме декілька тижнів. За її результатами очікується кредит Україні на 700 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби НБУ та Мінфіну.

Як зазначили у Мінфіні, метою місії є проведення другого перегляду програми співробітництва Stand-by, за результатами якого Україна зможе отримати транш у 700 млн доларів.

"Ми продовжуємо впроваджувати структурні реформи та сподіваємось на подальші перегляди в рамках діючої програми. МВФ є нашим ключовим партнером у забезпеченні макрофінансової стабільності України", - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

У НБУ повідомили, що місія працюватиме декілька тижнів. "Усі робочі зустрічі в межах роботи місії передбачаються в онлайн-форматі. Разом з колегами готові до активної роботи з експертами Фонду в наступні кілька тижнів", - сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадаємо, місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар почала 23 лютого обговорення з владою України другого перегляду програми Stand-by.

У листопаді 2021 року МВФ прийняв рішення про продовження програми Stand-By з Україною до червня 2022 року.

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МВФ