Місію Німеччини в Керченській протоці досі не погоджено, - посол

Райхель зазначив, що думку України врахують при погодженні такої місії

На сегодняшний день до сих пор не согласованы модальности наблюдательной миссии в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Германии Эрнста Райхеля "Европейской правде".

Райхель подтвердил, что Германия работает над наблюдательной миссией в Керченском проливе, о чем ранее договорились канцлер Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

"Путин тогда заявил, что готов принять таких наблюдателей, экспертов, которые бы проследили, как работает свободный проход судов через Керченский пролив. Мы попытались поймать его на слове", - отметил он.

Он также добавил, что мнение Украины важно при согласовании деталей такой миссии, чтобы исключить сомнения в политике Германии по непризнанию аннексии Крыма.

"В целом, дьявол - в деталях. Модальности такой миссии пока так и не согласованы", - подчеркнул Райхель.

Напомним, в конце января замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что "не может быть и речи" об отправке миссии международных наблюдателей в Керченский пролив.

Ранее президент России Владимир Путин согласился допустить немецких и французских специалистов в Керченский пролив. Как оказалось, речь шла о единоразовой акции.