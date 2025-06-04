Охотник за FPV: Украинские военные будут использовать новый дрон Chief-1

Отечественный дрон предназначен для поражения летательных аппаратов и живой силы врага. Для этого аппарат имеет модуль поражения со шротом.

"Беспилотники оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Могут осуществлять выстрелы в ручном или автоматическом режиме. Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков", - сообщило оборонное ведомство.

Фото: беспилотный авиационный комплекс Chief-1 (mod.gov.ua)

FPV-дроны на войне

FPV-дрон (от англ. First Person View - "вид от первого лица") - это беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, которая передает изображение в реальном времени.

Используются на фронте как дешевые средства поражения техники и личного состава. Обычно их превращают в самодельное средство доставки взрывчатки и средств поражения.

Также, бомберы, или дроны бомбардировщики, специально разработанные для выполнения задач в сфере военно-стратегического планирования и воздушной атаки. Двигатель и большая дальность полета позволяют действовать на большой территории.