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Охотник за FPV: Украинские военные будут использовать новый дрон Chief-1

Фото: ВСУ получили на вооружение новый вид дронов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс Chief-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Отечественный дрон предназначен для поражения летательных аппаратов и живой силы врага. Для этого аппарат имеет модуль поражения со шротом.

"Беспилотники оборудованы системами автоматического распознавания и достижения оптимальной дистанции для поражения цели. Могут осуществлять выстрелы в ручном или автоматическом режиме. Chief-1 уничтожают вражеские FPV, бомберы, отдельные образцы корректировщиков, разведчиков", - сообщило оборонное ведомство.

Фото: беспилотный авиационный комплекс Chief-1 (mod.gov.ua)

FPV-дроны на войне

FPV-дрон (от англ. First Person View - "вид от первого лица") - это беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, которая передает изображение в реальном времени.

Используются на фронте как дешевые средства поражения техники и личного состава. Обычно их превращают в самодельное средство доставки взрывчатки и средств поражения.

Также, бомберы, или дроны бомбардировщики, специально разработанные для выполнения задач в сфере военно-стратегического планирования и воздушной атаки. Двигатель и большая дальность полета позволяют действовать на большой территории.

Отметим, что враг использует FPV-дроны для ударов по украинским городам. В частности, в мае этого года российская армия применила FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ для удара по Харькову.

Также мы писали, что в мае украинские пограничники уничтожили позиции взлета вражеских FPV-дронов на Курском направлении.

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