Горсовет Ивано-Франковска просит Кабмин разрешить женщинам-депутатам выезжать за границу

Депутаты Ивано-Франковска просят Кабмин объяснить постановление №69 о выезде чиновников за границу. Горсовет отмечает, что данный запрет ограничивает волонтерскую деятельность работниц органов местного самоуправления. Кроме того, депутаты местных советов работают на общественных началах и не являются военнообязанными.

"По данным ЦИК, женщин среди местных депутатов в общей сложности 37%. По состоянию на 2020 год, депутатами советов разных уровней были 15 633 женщин. Из них 9,5 тысячи - это сельские и поселковые депутаты. Именно в селах процент женщин в местных советах наибольший. При этом депутаты местных советов не получают за свою работу заработной платы. Также они не являются государственными служащими", - объясняют в горсовете.

Также в Ивано-Франковске отметили, что на местном уровне не принято оформлять командировки для депутатов для выезда за границу, поскольку большинство из них работают в других учреждениях.

Напомним, Кабмин принял постановление, запрещающее во время войны чиновникам покидать Украину без уважительных причин. Уехать можно только в служебные командировки.

Также данный запрет касается и чиновников, непригодных к военной службе.

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