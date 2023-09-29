Миссия ООН впервые за последние 30 лет посетит Нагорный Карабах

"Находясь там, команда будет стремиться оценить ситуацию на месте и определить гуманитарные потребности как оставшихся, так и перемещающихся людей, призвав всех соблюдать международное право. Основное внимание будет уделено гуманитарным вопросам, а также вопросам защиты", - рассказал Дюжаррик.

По его словам, визит позволит представителям ООН ознакомиться с текущей гуманитарной деятельностью Азербайджана в регионе.

Также членам миссии продемонстрируют процесс восстановления некоторых объектов инфраструктуры, разоружения и конфискации боеприпасов у незаконных вооруженных формирований Армении.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические меры локального характера".

В ответ Армения отказалась направлять войска на территорию региона.

В результате операции, которая длилась один день, непризнанная "республика" капитулировала, и Баку объявило о достижении целей в регионе.

Более детально о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.