Миссия ООН впервые за последние 30 лет посетит Нагорный Карабах

Миссия Организации Объединенных Наций приедет в Нагорный Карабах уже на этих выходных. Она побывает там впервые за последние 30 лет.
Об этом заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Находясь там, команда будет стремиться оценить ситуацию на месте и определить гуманитарные потребности как оставшихся, так и перемещающихся людей, призвав всех соблюдать международное право. Основное внимание будет уделено гуманитарным вопросам, а также вопросам защиты", - рассказал Дюжаррик.
По его словам, визит позволит представителям ООН ознакомиться с текущей гуманитарной деятельностью Азербайджана в регионе.
Также членам миссии продемонстрируют процесс восстановления некоторых объектов инфраструктуры, разоружения и конфискации боеприпасов у незаконных вооруженных формирований Армении.
Напомним, на прошлой неделе Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические меры локального характера".
В ответ Армения отказалась направлять войска на территорию региона.
В результате операции, которая длилась один день, непризнанная "республика" капитулировала, и Баку объявило о достижении целей в регионе.
Более детально о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.
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