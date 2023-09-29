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Миссия ООН впервые за последние 30 лет посетит Нагорный Карабах

Фото: Стефан Дюжаррик, спикер генерального секретаря ООН (flickr by UN Geneva)
Автор: Иван Носальский

Миссия Организации Объединенных Наций приедет в Нагорный Карабах уже на этих выходных. Она побывает там впервые за последние 30 лет.

Об этом заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Находясь там, команда будет стремиться оценить ситуацию на месте и определить гуманитарные потребности как оставшихся, так и перемещающихся людей, призвав всех соблюдать международное право. Основное внимание будет уделено гуманитарным вопросам, а также вопросам защиты", - рассказал Дюжаррик. 

По его словам, визит позволит представителям ООН ознакомиться с текущей гуманитарной деятельностью Азербайджана в регионе. 

Также членам миссии продемонстрируют процесс восстановления некоторых объектов инфраструктуры, разоружения и конфискации боеприпасов у незаконных вооруженных формирований Армении. 

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические меры локального характера".

В ответ Армения отказалась направлять войска на территорию региона. 

В результате операции, которая длилась один день, непризнанная "республика" капитулировала, и Баку объявило о достижении целей в регионе.

Более детально о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина

 

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ООНАзербайджанАрменияНагорный Карабах