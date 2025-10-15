Миссия МВФ посетит Киев в ближайшее время

Свириденко рассказала, что она вместе с командой украинских чиновников встретилась с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцом. Было продолжено практическое развитие договоренностей, которые на прошлой неделе начал президент Владимир Зеленский.

"Говорили о продолжении нашего сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность нашего государства", - уточнила премьер.

Она обратила внимание, что в рамках действующей программы Украина прошла рекордные восемь пересмотров и получила 10,6 млрд долларов.

Руководство МВФ позитивно оценило прогресс Украины в реализации экономических, фискальных, монетарных и антикоррупционных политик.

Свириденко поблагодарила всю команду МВФ за смелость приезжать в Киев, общаться с предпринимателями и видеть реальное положение дел.

"Договорились о предстоящем визите переговорной миссии в ближайшее время. Правительство и дальше будет продолжать работать над внедрением необходимых реформ", - рассказала она.