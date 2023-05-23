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Миссия МВФ в Украине начала работу: о чем будут переговоры

Фото: в Украине начала работу миссия МВФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда в Украине начала работу. Представители фонда оценят прогресс властей в выполнении условий программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал Ваграм Степанян, постоянный представитель (МВФ) в Украине.

"Миссия МВФ на главе с Гэвин Греем начинает сегодня с представителями власти Украины обсуждение мероприятий в контексте первого просмотра программы расширенного финансирование (EFF)", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной ожидается в конце мая.

В центре внимания миссии будет оценка прогресса власти Украины в выполнении политических обязательств и условий в рамках программы, главным образом в области налогово-бюджетной политики, управления и денежно-кредитной политики.

Напомним, 31 марта Международный валютный фонд одобрил четырехлетнюю программе расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Она является частью крупного пакета поддержки от стран G7 на сумму 115 млрд долларов в течение действия программы.

Для выделения каждого следующего транша по условиям программы требуется пересмотр со стороны миссии МВФ.

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МВФ