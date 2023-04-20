"Миссия чести": в ССО рассказали, как эвакуировали погибшего бойца из-под носа врага

"Когда во время одной из операций на юге погиб оператор боевой группы - его раненые побратимы были вынуждены оставить тело во время ухода. Но, покидая погибшего, хорошо понимали, что отныне их главная задача - возвращение своего товарища назад", - отмечают военные.

Защитники подчеркивают, что для них честь забрать своих погибших побратимов.

"Никто не остается на поле боя", - сказал оператор Сил специальных операций ВС Украины, отправившийся за погибшим побратимом.

По его словам, район, где осталось тело нашего воина, находился под плотным обстрелом россиян и риском была сама попытка дойти до этого участка.

Впрочем, несмотря на чрезвычайную опасность операторы Сил специальных операций добрались до своего товарища и забрали его тело из-под носа противника.

Подробности последнего боя и последующей эвакуации нашего павшего бойца - узнайте в видеоролике, где воин ССО рассказывает о непосредственном участии в спасательной миссии.

Напомним, недавно в ССО рассказали, как на Донецком направлении уничтожили российскую станцию постановки препятствий "Житель".

Ранее бойцы ССО показали, как уничтожают позиции вражеских пушек на Донбассе.

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