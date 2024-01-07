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Орбан может временно возглавить Евросовет в случае отставки Мишеля

Брюссель, Воскресенье 07 января 2024 09:52
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Орбан может временно возглавить Евросовет в случае отставки Мишеля Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может временно возглавить Европейский Совет в случае отставки действующего президента Шарля Мишеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что если Мишель уйдет в отставку в июле, лидерам ЕС придется быстро договариваться о кандидатуре его преемника. Если они не смогут прийти к согласию, то председательство перейдет к Орбану, поскольку Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года по декабрь.

Politico отмечает, что это первый случай, когда действующий президент Евросовета примет участие в выборах в Европарламент и впервые, когда он уходит с должности досрочно.

Шарль Мишель должен был остаться на должности до ноября 2024 года. Его решение уйти раньше создает дополнительное давление на европейских лидеров, потому что теперь им придется за меньшее время решать, кто возглавит главные европейские институции.

После выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6-9 июня во всех 27 странах ЕС, лидеры Евросоюза встретятся 17 июня, а затем 27-28 июня. Вероятно, именно тогда они обсудят кандидатуру преемника Мишеля.

Что этому предшествовало

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью бельгийским СМИ заявил, что намерен принять участие в выборах в Европейский парламент. Это предполагает, что Мишель покинет пост президента Совета ЕС досрочно.

Добавим, что 48-летний Мишель является бывшим премьер-министром Бельгии и с конца 2019 года занимает пост главы Совета ЕС.

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Венгрия Совет Европы Евросоюз Шарль Мишель Виктор Орбан
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