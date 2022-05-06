ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Світові ціни на продовольство трохи знизилися після історичного максимуму в березні

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 06 травня 2022 12:38
Світові ціни на продовольство трохи знизилися після історичного максимуму в березні Фото: ціни на продовольство трохи знизилися в квітні 2022 року (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на продовольство в квітні трохи знизилися після рекордного максимуму в березні. Але глобальна продовольча безпека залишається проблемою через складні ринкові умови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на продовольство ФАО склав 158,5 пунктів, що на 0,8% нижче, ніж у березні.

Світові ціни на продовольство трохи знизилися після історичного максимуму в березні

"Невелике зниження індексу є довгоочікуваним полегшенням, особливо для країн з низьким рівнем доходу і дефіцитом продовольства, але все ж ціни на продовольство залишаються близькими до своїх недавніх максимумів, відбиваючи напруженість на ринку і створюючи загрозу глобальної продовольчої безпеки для найбільш вразливих верств населення", - сказав головний економіст ФАО Максимо Тореро Каллен.

Хоча в місячному численні він знизився, квітневий індекс був на 29,8% вище, ніж роком раніше, частково через побоювання з приводу наслідків російського вторгнення в Україну.

Індекс цін на зернові агентства впав на 0,7% у квітні після стрибка на 17% у березні. У той час як ціни на кукурудзу впали на 3,0%, ціни на пшеницю зросли на 0,2%. ФАО заявило, що на ціну пшениці впливають блокування портів в Україні і занепокоєння з приводу стану врожаю в Сполучених Штатах. Однак ці побоювання були частково компенсовані більшими поставками з Індії і більш високим, ніж очікувалося, експортом з Росії.

Індекс цін на рослинну олію ФАО у квітні впав на 5,7%, оскільки нормування попиту призвело до зниження цін на пальмову, соняшникову та соєву олії.

Ціни на цукор зросли на 3,3%, індекс цін на м'ясо виріс на 2,2%, індекс цін на молочні продукти додав 0,9%.

Нагадаємо, базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пунктів, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо