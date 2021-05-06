Світові ціни на продовольство за рік зросли на 30%

Таким чином, індекс зростає одинадцятий місяць поспіль і досяг найвищого значення з травня 2014 року. Це зростання обумовлене в першу чергу значним підвищенням цін на цукор, а також на рослинні масла, м'ясо, молочну продукцію і зернові.

Середнє значення індексу цін на зернові ФАО у квітні склало 125,1 пункту, що на 1,2% вище рівня березня, коли цей показник тимчасово знизився. Однак у квітні зростання відновилося, в результаті чого значення цього індексу на 26,0% перевищило рівень квітня 2020 року.

Середнє значення індексу цін на рослинні олії ФАО у квітні склало 162,0 пункту, що на 1,8% вище березневого показника. Світові ціни на соняшникову олію дещо знизилися у зв'язку з нормуванням попиту.

Середнє значення індексу цін на молочну продукцію ФАО у квітні склало 118,9 пункту, що на 1,2% вище його березневого рівня; таким чином, зростання даного індексу триває вже одинадцятий місяць поспіль, в результаті чого його значення виявилося на 24,1% вище, ніж у відповідний період минулого року.

Середнє значення індексу цін на м'ясо ФАО у квітні склало 101,8 пункту, що на 1,7% вище в порівнянні з незначно переглянутим березневим значенням. Зростання даного індексу триває сьомий місяць поспіль, в результаті чого його значення виявилося на 5,1% вище, ніж у відповідний період минулого року.

Середнє значення індексу цін на цукор ФАО у квітні склало 100,0 пункту, що на 3,8 пункту (3,9 відсотка) вище березневого показника і майже на 60% вище показника відповідного періоду минулого року.