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Світові ринки акцій падають через побоювання інфляції

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 13:43
Світові ринки акцій падають через побоювання інфляції АВТОР: ОЛЕКСАНДР БІЛОУС Світові ринки акцій впали в п'ятницю, 27 лютого, причому найбільше постраждали акції ринків, що розвиваються і Азії. Обвал на світових ринках облігацій налякав інвесторів на тлі побоювань, що понесені збитки можуть спровокувати п
Автор: Олександр Білоус

Світові акції впали в понеділок, 8 березня, оскільки прийняття Сенатом США законопроекту про стимулювання економіки на 1,9 трильйона доларів чинить новий тиск на казначейські облігації і технологічні компанії. Серед інвесторів зростають побоювання інфляції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ці побоювання затьмарювали перспективу того, що стимули дадуть новий імпульс економіці США, ймовірно, сприяючи більш швидкому відновленню глобального зростання після спаду COVID-19.

Аналітики очікують різкого прискорення інфляції, частково викликаного останнім стрибком цін на нафту, які в понеділок піднялися вище 70 доларів вперше з початку пандемії.

Світовий фондовий індекс MSCI упав на 0,1%. Акції Китаю показали найбільше зниження за сім місяців, на 3,5%, на тлі побоювань, що китайські чиновники можуть посилити політику, щоб приборкати завищені оцінки.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен спробувала розвіяти побоювання з приводу інфляції, зазначивши, що реальний рівень безробіття наближається до 10%, а на ринку праці як і раніше спостерігається значний спад.

Тим не менш, прибутковість 10-річних казначейських облігацій США як і раніше сягнула річного максимуму в 1,626% після виходу даних і склала 1,594% у понеділок.

Індекс долара піднявся до максимальних рівнів з кінця листопада до 92,06, що значно вище лютневого мінімуму 89,677.

Нагадаємо, Сенат США прийняв пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі 1,9 трлн доларів. Даний план базується на запропонованій президентом США Джо Байденом програмі.

Як повідомляло РБК-Україна, світові ринки акцій сильно постраждали в кінці лютого. Обвал на світових ринках облігацій налякав інвесторів на тлі побоювань, що понесені збитки можуть спровокувати продажу інших активів.

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