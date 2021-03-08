Світові ринки акцій падають через побоювання інфляції

Світові акції впали в понеділок, 8 березня, оскільки прийняття Сенатом США законопроекту про стимулювання економіки на 1,9 трильйона доларів чинить новий тиск на казначейські облігації і технологічні компанії. Серед інвесторів зростають побоювання інфляції.

Про це повідомляє агентство Reuters .

Ці побоювання затьмарювали перспективу того, що стимули дадуть новий імпульс економіці США, ймовірно, сприяючи більш швидкому відновленню глобального зростання після спаду COVID-19.

Аналітики очікують різкого прискорення інфляції, частково викликаного останнім стрибком цін на нафту, які в понеділок піднялися вище 70 доларів вперше з початку пандемії.

Світовий фондовий індекс MSCI упав на 0,1%. Акції Китаю показали найбільше зниження за сім місяців, на 3,5%, на тлі побоювань, що китайські чиновники можуть посилити політику, щоб приборкати завищені оцінки.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен спробувала розвіяти побоювання з приводу інфляції, зазначивши, що реальний рівень безробіття наближається до 10%, а на ринку праці як і раніше спостерігається значний спад.

Тим не менш, прибутковість 10-річних казначейських облігацій США як і раніше сягнула річного максимуму в 1,626% після виходу даних і склала 1,594% у понеділок.

Індекс долара піднявся до максимальних рівнів з кінця листопада до 92,06, що значно вище лютневого мінімуму 89,677.