Мировые рынки акций падают из-за опасений инфляции
Мировые акции упали в понедельник, 8 марта, так как принятие Сенатом США законопроекта о стимулировании экономики на 1,9 триллиона долларов оказало новое давление на казначейские облигации и технологические компании. Среди инвесторов растут опасения инфляции.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Эти опасения затмевали перспективу того, что стимулы дадут новый импульс экономике США, вероятно, способствуя более быстрому восстановлению глобального роста после спада COVID-19.
Аналитики ожидают резкого ускорения инфляции, частично вызванного последним скачком цен на нефть, которые в понедельник поднялись выше 70 долларов впервые с начала пандемии.
Мировой фондовый индекс MSCI упал на 0,1%. Акции Китая показали самое большое снижение за семь месяцев, на 3,5%, на фоне опасений, что китайские чиновники могут ужесточить политику, чтобы обуздать завышенные оценки.
Министр финансов США Джанет Йеллен попыталась развеять опасения по поводу инфляции, отметив, что реальный уровень безработицы приближается к 10%, а на рынке труда по-прежнему наблюдается значительный спад.
Тем не менее, доходность 10-летних казначейских облигаций США по-прежнему достигла годового максимума в 1,626% после выхода данных и составила 1,594% в понедельник.
Индекс доллара поднялся до максимальных уровней с конца ноября до 92,06, что значительно выше февральского минимума 89,677.
Напомним, Сенат США принял пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов. Данный план базируется на предложенной президентом США Джо Байденом программе.
Как сообщало РБК-Украина, мировые рынки акций сильно пострадали в конце февраля. Обвал на мировых рынках облигаций напугал инвесторов на фоне опасений, что понесенные убытки могут спровоцировать продажи других активов.