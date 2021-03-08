Мировые рынки акций падают из-за опасений инфляции

Мировые акции упали в понедельник, 8 марта, так как принятие Сенатом США законопроекта о стимулировании экономики на 1,9 триллиона долларов оказало новое давление на казначейские облигации и технологические компании. Среди инвесторов растут опасения инфляции.

Об этом сообщает агентство Reuters .

Эти опасения затмевали перспективу того, что стимулы дадут новый импульс экономике США, вероятно, способствуя более быстрому восстановлению глобального роста после спада COVID-19.

Аналитики ожидают резкого ускорения инфляции, частично вызванного последним скачком цен на нефть, которые в понедельник поднялись выше 70 долларов впервые с начала пандемии.

Мировой фондовый индекс MSCI упал на 0,1%. Акции Китая показали самое большое снижение за семь месяцев, на 3,5%, на фоне опасений, что китайские чиновники могут ужесточить политику, чтобы обуздать завышенные оценки.

Министр финансов США Джанет Йеллен попыталась развеять опасения по поводу инфляции, отметив, что реальный уровень безработицы приближается к 10%, а на рынке труда по-прежнему наблюдается значительный спад.

Тем не менее, доходность 10-летних казначейских облигаций США по-прежнему достигла годового максимума в 1,626% после выхода данных и составила 1,594% в понедельник.

Индекс доллара поднялся до максимальных уровней с конца ноября до 92,06, что значительно выше февральского минимума 89,677.