Світові ринки акцій сильно постраждали від обвалу облігацій

Світові ринки акцій впали в п'ятницю, 27 лютого, причому найбільше постраждали акції ринків, що розвиваються і Азії. Обвал на світових ринках облігацій налякав інвесторів на тлі побоювань, що понесені збитки можуть спровокувати продажу інших активів.

Про це повідомляє агентство Reuters .

Індекс MSCI Emerging Markets зазнав найбільше денне падіння майже за 10 місяців і впав на 3,1%. Світовий індекс акцій MSCI, який відстежує акції в 50 країнах, впав на 1,1% і наближається до гіршої тижня за місяць.

П'ятничне падіння було спровоковано ударом по облігаціях, оскільки зростаючі інфляційні очікування спровокували розпродаж боргових активів.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася до 1,4633% з річного максимуму 1,614%, досягнутого в четвер.

"Однак в короткостроковій перспективі прибутковість облігацій може зрости, оскільки продаж облігацій породжує зростання прибутковості. Чим довше це триватиме, тим вище ризик більш серйозної корекції на фондових ринках ", - сказав Шейн Олівер, голова інвестиційної стратегії AMP.

Ринки хеджувати ризик більш раннього підвищення ставок Федеральною резервною системою, хоча офіційні особи цього тижня пообіцяли незмінність політики.

Навіть припущення про можливе припинення потоку наддешевих грошей викликала тремтіння на світових фондових ринках, які регулярно досягають рекордних максимумів

Зростання прибутковості казначейських облігацій також викликало потрясіння на ринках, які побоювалися, що більш висока прибутковість, пропонована в Сполучених Штатах, може залучити кошти

Під тиском ризикованих активів біткойн впав на 5% до 44 713 доларів, переживши гірший тиждень з березня.

Нафта марки Brent впала на 1,4% до 65,89 долара, а нафта WTI впала на 2% до 62,26 доларів за барель.