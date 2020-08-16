Фото: вакцина (pharma.net.ua)

Таким чином планують зменшити навантаження на лікарні

Світові виробники випустили рекордну кількість вакцин проти грипу до майбутнього сезону цієї хвороби. Таким чином влада сподівається запобігти кризі в лікарнях, яка може бути викликана зимовою хвилею COVID-19.

Про це повідомляє Euronews.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), виробництво збільшилося на 11 відсотків тільки в США, при цьому в цьому сезоні буде вироблено 194-198 мільйонів доз.

Одна з найбільших мережа аптек CVS, де вакцини продаються без рецепта, замовила у два рази більше доз, ніж у 2019 році, або на 18 мільйонів.

Виробник Seqirus очікує збільшення виробництва на 15% (60 мільйонів доз), як і Sanofi (80 мільйонів доз у порівнянні з 70 млн).

Відзначимо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про чотири штами вірусу грипу, які, швидше за все, будуть циркулювати наступної зими у північній півкулі.

Нагадаємо, в Україні прогнозують другу хвилю коронавіруса в жовтні або листопаді; передбачається, що вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський повідомив, що країна знаходиться на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки і карантинних правил.